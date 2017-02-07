Дорога из Рима

Первые оценки критиков, выставленные боевику «Джон Уик 2», в основном положительные, поэтому Lionsgate могут вскоре анонсировать третью часть франшизы. В недавней беседе с EW Киану Ривз выразил готовность сыграть принципиального киллера еще раз.

«Я люблю этого персонажа и этот мир. Выпадет ли мне шанс сыграть в еще одной главе или нет, зависит от зрителей. Если им понравится то, что мы сделали (лично мне очень понравилось и надеюсь, им тоже), тогда я смогу вернуться и продолжить историю Джона Уика», – сказал Ривз.

По сюжету сиквела, легендарный наемный убийца ушел на покой и планирует вести тихую спокойную жизнь, забыв о жестоких бандитах и кровавых разборках. Но планы рушатся, когда его бывший соратник устраивает заговор с целью захватить контроль над секретной международной гильдией убийц. Много лет назад Джон дал кровную клятву помогать коллеге, и теперь он вынужден вернуться из отставки и вновь взять в руки оружие. Его дорога лежит в далекий Рим, где ему придется вступить в схватку с одними из самых смертоносных убийц в мире и задействовать все свои навыки, чтобы остаться в живых.

Режиссерское кресло занимал Чэд Стахелски, снявший первую часть хитового экшена, над сценарием снова трудился Дерек Кольстад. Помимо Киану в фильме появятся Джон Легуизамо, Лоуренс Фишберн, Бриджет Мойнэхэн, Иэн МакШэйн, Лэнс Реддик, Питер Стормаре, Руби Роуз и рэпер Коммон.

Российская премьера «Джона Уика 2» ожидается 9 февраля.