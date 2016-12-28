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Достойные враги

28.12.2016 11:30
Достойные враги

Дуэйн Джонсон поделился фанатским концепт-артом, изображающим его персонажа из киновселенной DC ‒ суперзлодея Чёрного Адама, в компании с Человеком из Стали, роль которого исполняет Генри Кавилл.

На данный момент неизвестно, когда Скала совершит свой дебют в расширенной вселенной DC: он может состояться как в «Шазаме», где Чёрный Адам выступит в качестве центрального антагониста, так и в сиквеле «Человека из Стали», который Warner Bros. официально анонсировали в начале августа.  

Релиз «Шазама» запланирован на 5 апреля 2019 года, подробнее о процессе создания проекта можно почитать здесь.

 

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