Достойные враги

Дуэйн Джонсон поделился фанатским концепт-артом, изображающим его персонажа из киновселенной DC ‒ суперзлодея Чёрного Адама, в компании с Человеком из Стали, роль которого исполняет Генри Кавилл.

На данный момент неизвестно, когда Скала совершит свой дебют в расширенной вселенной DC: он может состояться как в «Шазаме», где Чёрный Адам выступит в качестве центрального антагониста, так и в сиквеле «Человека из Стали», который Warner Bros. официально анонсировали в начале августа.

Релиз «Шазама» запланирован на 5 апреля 2019 года, подробнее о процессе создания проекта можно почитать здесь.