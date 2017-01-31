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Друг Эггси

31.01.2017 20:25
Друг Эггси

Еще до того, как «Дэдпул» установил рекорд по сборам среди фильмов с рейтингом R, Fox выпустили другой хитовый кинокомикс, также получивший жесткий рейтинг – «Kingsman: Секретная служба». В беседе с MTV актер Тэрон Эджертон признался, что хотел бы увидеть кроссовер этих двух франшиз.

«Думаю, по тону “Дэдпул” подходит ему, как никто другой. Остальные франшизы слишком ориентированы на семейную аудиторию, в отличие от “Kingsman”и “Дэдпула” с их рейтингом R. Так что подобный кроссовер наверняка бы сработал. Райан классный парень, мы с ним недавно пресекались», – говорит Эджертон. «Эггси и Дэдпул… даже страшно представить, что эти двое могут вытворить вместе».

Во второй части безумного экшена Мэттью Вона снова появятся Колин ФертМарк Стронг и Эдвард Холкрофт. Роль главы ЦРУ исполнит Холли Берри, а Педро Паскаль воплотит образ некоего «Джэка Дэниелса». Джулианна Мур снимется в роли главной злодейки сиквела. Имена персонажей Ченнинга Татума, Элтона Джона, Винни Джонса и Джеффа Бриджеса не называются.

По сюжету, новый злодей устроил атаку на штаб-квартиру Kingsman, и Эггси с Мерлином приходится работать совместно с американским агентством Statesman, чтобы спасти мир. В широком прокате «Kingsman: Золотое кольцо» окажется с 28 сентября.

 

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