Друг Эггси

Еще до того, как «Дэдпул» установил рекорд по сборам среди фильмов с рейтингом R, Fox выпустили другой хитовый кинокомикс, также получивший жесткий рейтинг – «Kingsman: Секретная служба». В беседе с MTV актер Тэрон Эджертон признался, что хотел бы увидеть кроссовер этих двух франшиз.

«Думаю, по тону “Дэдпул” подходит ему, как никто другой. Остальные франшизы слишком ориентированы на семейную аудиторию, в отличие от “Kingsman”и “Дэдпула” с их рейтингом R. Так что подобный кроссовер наверняка бы сработал. Райан классный парень, мы с ним недавно пресекались», – говорит Эджертон. «Эггси и Дэдпул… даже страшно представить, что эти двое могут вытворить вместе».

Во второй части безумного экшена Мэттью Вона снова появятся Колин Ферт, Марк Стронг и Эдвард Холкрофт. Роль главы ЦРУ исполнит Холли Берри, а Педро Паскаль воплотит образ некоего «Джэка Дэниелса». Джулианна Мур снимется в роли главной злодейки сиквела. Имена персонажей Ченнинга Татума, Элтона Джона, Винни Джонса и Джеффа Бриджеса не называются.

По сюжету, новый злодей устроил атаку на штаб-квартиру Kingsman, и Эггси с Мерлином приходится работать совместно с американским агентством Statesman, чтобы спасти мир. В широком прокате «Kingsman: Золотое кольцо» окажется с 28 сентября.