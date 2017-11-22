Друг Грэйди

Режиссер Хуан Антонио Байона поделился дебютным тизером сиквела «Мира Юрского периода». В актерском составе значатся Крис Прэтт, Брайс Даллас Ховард, Джефф Голдблюм, Джеймс Кромуэлл и другие.

Над сценарием проекта работали Колин Треворроу и Дерек Коннолли. В каст также записались Тоби Джонс, Рэйф Сполл, Джеральдин Чаплин, Тед Левайн, Даниэлла Пинеда и Джастис Смит. Продюсерами фильма выступили Фрэнк Маршалл и Стивен Спилберг.

Премьера второй части «Мира Юрского периода» ожидается 22 июня 2018 года.