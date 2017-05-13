Друг Стрэнджа

Бенедикт Камбербэтч и Джейк Джилленхол планируют исполнить главные роли в триллере от режиссера Лука Гуаданьино ‒ постановщика грядущего ремейка фильма ужасов «Суспирия» с Тильдой Суинтон.

Действие сюжета пока что безымянной картины развернется в некоей экзотической местности, а в центре внимания окажется история двух друзей ‒ крупного бизнесмена и журналиста. Также в проекте присутствует сильный женский персонаж.

Автором сценария выступил Стивен Найт («Лок», «Острые козырьки», «Порок на экспорт»). Продюсированием ленты займутся StudioCanal и сам Гуаданьино, старт съемок намечен на начало 2018 года.