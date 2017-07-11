Другая война

Успех блокбастера DC «Чудо-Женщина» привел к началу разработки неизбежного сиквела. Портал Screen Rant смог выяснить некоторые подробности о сюжете второй части ленты.

По имеющейся у издания информации, сюжет «Чудо-Женщины 2» перенесет зрителей в 80-е годы прошлого века. Диана в исполнении Галь Гадот будет бороться со шпионами Советского Союза в самом конце холодной войны. Кроме того, авторы сиквела планируют каким-то образом вернуть Стива Тревора, роль которого снова сыграет Крис Пайн.

Над сценарием супергеройской картины работают Джефф Джонс и постановщица первой части Пэтти Дженкинс. Займет ли Дженкинс режиссерское кресло продолжения «Чудо-Женщины» на данный момент неизвестно.