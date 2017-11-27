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Другие выжившие

27.11.2017 13:00
Другие выжившие

Связующим персонажем между «Ходячими мертвецами» и «Бойтесь ходячих мертвецов» станет Морган Джонс в исполнении Ленни Джеймса. Морган будет появляться в спин-оффе на регулярной основе начиная со следующего сезона.

Ранее фанаты предполагали, что этим персонажем окажется Абрахам Форд, жестоко убитый Ниганом. Дров в топку подкидывал и сам актер Майкл Кудлиц, заявлявший о своём желании вернуться к «Ходячим». Однако теперь роль связующего звена официально возьмёт на себя герой Ленни Джеймса.

Релиз кроссовера двух сериалов ожидается в 2018 году.

 


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