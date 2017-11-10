Другой приоритет

Печальная новость для тех, кто мечтал увидеть Дени Вильнёва в режиссерском кресле 25-го фильма о Джеймсе Бонде: постановщик заявил, что не сможет заняться проектом, поскольку полностью вовлечен в создание новой экранизации «Дюны».

«Дэниэл Крэйг прекрасный актер, мне даже выпал шанс пообщаться с ним, однако сейчас я сосредоточен на “Дюне”. Но, должен сказать, что я мечтают поработать с Дэниэлом и с удовольствием снял бы картину о Бонде с ним в главной роли. Думаю, это лишь вопрос времени», ‒ говорит Вильнёв.

Также в числе претендентов на пост режиссера «Бонда 25» значатся Янн Деманж («'71», «Белый парень Рик») и Дэвид Маккензи («Любой ценой»). Над сценарием ленты работают Нил Первис и Роберт Уэйд, ранее приложившие руку к «Спектру», «Скайфоллу», «Кванту милосердия» и «Казино Рояль». Продюсерами выступят Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон.

На широкие экраны 25-я часть бондианы попадет 8 ноября 2019 года.