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Дружба спецслужб

09.11.2017 18:35
Дружба спецслужб

Подоспел первый трейлер приключенческой экшн-комедии «Максимальный удар» с Александром Невским в главной роли. В российском прокате лента режиссера Анджея БартковякаDoom», «Ромео должен умереть») стартует 30 ноября.

Госсекретарь США тайно прибывает на секретный саммит в Москве, чтобы уладить напряженность российско-американских отношений. Однако мир оказывается перед угрозой Третьей мировой войны, когда лидер международной преступной группировки организовывает покушение на госсекретаря и похищает его внучку. ФСБ и ЦРУ объединяются, чтобы спасти человечество.

Над сценарием проекта работал Росс Ла Манна («Титаник», франшиза «Час пик»). В актерский состав также вошли Уильям БолдуинДэнни ТрехоПолина БуторинаТом АрнольдКелли Ху, Марк ДакаскосМария БравиковаМаттиас ХьюзЕвгений СтычкинБай ЛинАристарх Венес, Максим Виторган и Эрик Робертс.


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