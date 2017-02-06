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Друзья Киборга

06.02.2017 00:30
Друзья Киборга

Total Film опубликовали свежий кадр из супергеройской картины Зака Снайдера «Лига Справедливости» с участием брутального Аквамена, вечно серьезной Чудо-Женщины и стильного Киборга.

Сюжет блокбастера расскажет о том, как вновь поверивший в человечество Брюс Уэйн (Бен Аффлек), вдохновившись самоотверженным поступком Суперменаначнет собирать команду металюдей, чтобы противостоять новой, еще более могущественной угрозе. Но, несмотря на возникновение этой беспрецедентной лиги супергероев, состоящей из Бэтмена, Чудо-Женщины (Галь Гадот), Аквамена (Джейсон Момоа), Киборга (Рэй Фишер) и Флэша (Эзра Миллер), уже может быть слишком поздно, чтобы спасти планету от нападения катастрофических масштабов.

Антагонистами супергероев DC выступят Степпенвулф (Киаран Хайндс) и Парадемоны. К роли Альфреда Пенниуорта вернется Джереми Айронс, а Марту Кент снова сыграет Дайан Лэйн. Также на огонек заглянет Лекс Лютор в исполнении Джесси Айзенберга.

Кроме того, в «Лиге» дебютируют Джей Кей Симмонс в роли Джеймса Гордона, Эмбер Хёрд в образе Меры ‒ Королевы Атлантиды и супруги Аквамена, Кирси Клемонс, играющая возлюбленную Флэша, Айрис Уэст, Джо Манганьелло, которому досталась роль наемного суперзлодея Дэфстроука, и Уиллем Дефо, который сыграет Нуидиса Валко – наставника и помощника Аквамена. Образ Ипполиты, матери Чудо-Женщины и Королевы Темискиры, во второй раз примерит на себя Конни Нильсен.

Релиз «Лиги Справедливости» запланирован на 16 ноября.

 

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