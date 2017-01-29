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Движение рабочих

29.01.2017 12:00
Движение рабочих

Свежий постер ленты «И проиграли бой» – экранизации одноименного романа Джона Стейнбека, режиссером и исполнителем главной роли которой стал Джеймс Франко. Также в каст входят Брайан Крэнстон, Селена Гомес, Зак Брафф и Винсент Д’Онофрио.

Действие сюжета разворачивается в 1930-м году. Наступает решающий момент в истории США – рабочие по всей стране начинают создавать профсоюзы для защиты своих прав, пытаясь бороться за лучшее обращение и достойную заработную плату от своих работодателей. В Калифорнийской долине между мигрантами-сборщиками яблок и членами ассоциации местных овощеводов возникает трудовой конфликт. Активист «Партии» Джим Нолан (Нат Вулф), понимая важность организованного труда, начинает участвовать в рабочем движении и организовывает крупную забастовку около 900 сборщиков яблок, чтобы привлечь больше людей к своему делу.

Мировая премьера фильма состоялась в сентябре на Венецианском кинофестивале, дата выхода в широкий прокат не называется.

 

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