Движения ситха

В фантастическом боевике Lucasfilm «Изгой-Один» Дарта Вейдера снова озвучил Джеймс Эрл Джонс, однако костюм Лорда ситхов на этот раз успели примерить сразу два актера. Один из них, Спенсер Уайлдинг, рассказал в недавнем интервью о своем вхождении в образ легендарного персонажа «Звёздных Войн».

«Дарт Вейдер ‒ очень внушительный персонаж, он невероятный! Я же просто стал небольшим винтиком в механизме “Звёздных Войн”. Производство было масштабным, ушло много сил на то, чтобы перенести на экран магию фильма, это потрясающе», ‒ говорит Уайлдинг. «Мы подробно изучали движения Вейдера, у нас даже был специальный тренер, который заставил всё идеально сработать. Нашей целью стало сохранить дух того самого “Дарта Вейдера”! Каждый актер мечтает о подобном, до сих пор не верю своей удаче».

Дебютная одиночная лента космической саги, снятая режиссером Гаретом Эдвардсом, оказалась в широком прокате в середине декабря, успев стать вторым самым прибыльным фильмом 2016 года.