Джесси в секте

Hulu опубликовали три персонажных тизера и постера второго сезона сериал «Путь» с Аароном Полом и Мишель Монахэн в роли семейной пары, вовлеченной в религиозное движение, больше напоминающее секту.

Эдди Лейн (Пол), его жена Сара (Монахэн) и вся их семья живут в поселении религиозного движения майеристов, проповедующих вегетарианство, помощь ближним, семейные ценности и приближение к божественному с помощью обрядов и наркотиков перуанских индейцев. Во время одного из таких обрядов на Эдди нисходит пугающее откровение. Он видит, что лидер и основатель их секты не работает, как считается, над заключительной частью священной книги, а лежит в коме и умирает. Пока мужчина мучительно пытается понять, как ему реагировать на это видение, его жена подозревает, что Эдди ей изменяет. Тем временем фактический лидер майеристов Кэл (Хью Дэнси) решает активно заняться рекламой для привлечения новых сторонников.

Шоураннером и сценаристом проекта выступает Джессика Голдберг. К актерскому составу сериала присоединился Джеймс Ремар, известный по роли Гарри Моргана из «Декстера».

Первые два эпизода нового сезона «Пути» выйдут 25 января.