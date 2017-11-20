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Элитный кутюрье

20.11.2017 14:40
Элитный кутюрье

Драма «Призрачная нить» режиссера Пола Томаса Андерсона обзавелась новым постером. Главную роль в картине исполнил Дэниэл Дэй-Льюис, планирующий завершить свою актерскую карьеру после выхода этого фильма.

Пол Томас Андерсон представляет новое исследование неповторимой атмосферы XX века. Действие «Призрачной нити» разворачивается в Британии образца 1950-х годов и посвящено закулисью лондонской индустрии моды. Рейнольдс Вудкок (Дэниэл Дэй-Льюис) ‒ успешный американский кутюрье, которого отличает не только блестящий талант, но и довольно сложный характер. Он относится к своим работам как к произведениям искусства, прорабатывая, совершенствуя и видоизменяя различные детали. Постепенно слава о выдающемся кутюрье разносится далеко за пределы его родного Нью-Йорка. Вскоре талантливому модельеру предоставляется возможность поработать для элиты британского общества и членов королевской семьи.

В актерском составе также значатся Лесли Мэнвиль («Малефисента»), Камилла РатерфордПоезд на Дарджилинг»), Вики КрипсСамый опасный человек»), Берн КоллакоЧудо-Женщина»), Джейн ПерриВойна миров Z»), Пип ФиллипсМеч короля Артура») и другие.

Мировая премьера «Призрачной нити» намечена на 25 декабря, в российском прокате лента стартует 8 марта 2018 года.

 


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