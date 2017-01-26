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Эмоции Дракса

26.01.2017 20:15
Эмоции Дракса

В этом году Дэйв Батиста появится сразу в двух фантастических проектах: «Стражах Галактики 2» и «Бегущем по лезвию 2049». О своих персонажах из фильмов Джеймса Ганна и Дени Вильнёва Батиста рассказал во время беседы с Collider.

«Во второй части “Стражей Галактики” вам предстоит увидеть расширенную версию Дракса Разрушителя. После первого фильма у многих зрителей оставалось впечатление, что Дракс ‒ просто большой и мускулистый грубиян, пригодный лишь для экшн-сцен. Но все же у него есть чувство юмора, которого теперь будет еще больше. Он станет ближе и заботливее по отношению к Стражам, которые теперь превратятся в настоящую крепкую семью», ‒ говорит Дэйв.

О своей роли в «Бегущем по лезвию 2049» Батиста сообщил следующее: «Я предстану там в своем обычном облике, такого количества грима, как в “Стражах”, не будет. У меня  очень крутой персонаж, а сам фильм станет не меньшим событием, чем “Стражи Галактики 2”. Но это далеко не одно и то же, поскольку сиквела “Бегущего по лезвию” люди ждали 30 лет, и ажиотаж вокруг него огромный».

Кроме того, актер выразил свое уважение режиссеру Дени Вильнёву и оператору Роджеру Дикинсу, назвав их «гениями». Похвалы удостоились и коллеги Батисты по съемочной площадке ‒ Харрисон Форд с Райаном Гослингом: «Было невероятно безумно с ними работать! Немного неловко признаваться, но, несмотря на мою невероятную любовь к Харрисону Форду, больше всего меня волновал именно Райан. Я никак не мог перестать обнимать этого бедолагу».

На широких экранах «Стражи Галактики 2» окажутся 4 мая, а российский релиз «Бегущего по лезвию 2049» намечен на 5 октября.

 

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