Эмоции Росомахи

Третья сольная картина о Росомахе будет разительно отличаться от предыдущих по тону и атмосфере, и, как пообещал в новом интервью режиссер «Логана» Джеймс Мэнголд, сосредоточится на драматических аспектах вместо экшена и зрелищ.

«Одного зрелища нам недостаточно… Мы стараемся сделать всё иначе, лучше развивать характеры персонажей. Большинство супергеройских фильмов ‒ это набор экшен-сцен с кратким объяснением того, как мы пришли из экшен-точки А в экшен-точку B. Нас же интересует создание картины, которая будет подлинной драмой. Если вырезать из нее весь экшен, то останется мощная драма об интересных героях. Делает ли это “Логана” особенным, пусть судят другие, но нашей целью было снять ленту, которая заставит зрителя почувствовать нечто настоящее. Настоящие человеческие эмоции, настоящую интимность», ‒ говорит Мэнголд.

Действие сюжета третьей сольной картины о Росомахе разворачивается в 2024 году. Большинство мутантов мертво, команда Людей Икс перестала существовать. Мир изменился – в нем нет места таким, как Логан (Хью Джекман). Постаревший и покалеченный жизнью герой, который давно перестал называть себя Росомахой, доживает свои последние дни, находя утешение в бутылке и заботе о страдающем от болезни Альцгеймера Чарльзе Ксавье (Патрик Стюарт), чья память с каждым днем становится всё хуже, а силы нестабильны. Сам Логан уже давно не тот неуязвимый воин – его способность к регенерации стремительно угасает, а старые раны отзываются невыносимой болью.

Но судьба вынуждает Логана вновь выпустить когти, когда он встречает своего клона – маленькую девочку по имени Лаура Кинни, также известную как Икс-23 (Дафна Кин), за которой охотится могущественная корпорация «Трансиджен», превращающая оставшихся в живых мутантов в машины смерти и планирующая с их помощью погрузить мир в хаос.

Антагонистом выступит доктор Зандер Райс – ученый-садист из «Оружия Икс», причастный к появлению на свет женского клона Росомахи, Икс-23. Ранее Брайан Сингер сообщал, что в «Логане» появится и легендарный суперзлодей Мистер Синистер – глава ESSEX Crop. Натаниэль Эссекс, сыгравший важную роль в создании Лауры. Врагами Росомахи также выступят киборги-суперзлодеи из банды Риверз под предводительством Дональда Пирса (Бойд Холбрук) и члены печально известной организации «Оружие Икс».

Сценарий написали Майкл Грин («Бегущий по лезвию 2049») и Дэвид Джеймс Келли. В касте также значатся Стивен Мерчант (мутант-альбинос Калибан), Эрик Ла Салль, Дорис Моргадо, Элизабет Родригес, Дэйв Дэвис, Лорен Гросс, Дэвид Каллавэй, Ребекка Чулев, Дж. Натан Симмонс и Элиз Нил.

На широких экранах «Логан» окажется 2 марта 2017 года.