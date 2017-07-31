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Эмоции войны

31.07.2017 10:10
Эмоции войны

Военная драма «Дюнкерк» Кристофера Нолана продолжает удерживать лидерство в домашнем бокс-офисе, собрав за вторую неделю проката в США еще 28,1 миллиона долларов. Всего фильм на данный момент заработал $234,1 миллиона.

Вторая строчка американского бокс-офиса отошла анимационной ленте «Эмоджи фильм», негативно принятой критиками, но собравшей за дебютный уик-энд $25,7 миллиона. Третье место досталось комедии «Девчачья поездка», пополнившей свою копилку еще на $20,1 миллиона.

 

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