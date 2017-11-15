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Ещё один шанс

15.11.2017 14:14
Ещё один шанс

Ещё один голливудский актер вступился за своего коллегу Кевина Спейси (и продюсера Харви Вайнштейна) ‒ звезда сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон заявил в интервью с BBC, что оба мужчины должны получить второй шанс и возможность раскаяться в содеянном.

«Мы обязаны дальше обсуждать эту тему. Нельзя просто отмахнуться от них со словами “Идите к черту, держитесь от нас подальше и загнивайте в этом аду до конца своих дней”. Давайте не будем вести себя так, будем выше этого. Давайте дадим шанс тем, кто способен исправиться, пережить свои проблемы и вернуть себе достоинство и уважение других. Мне кажется, это вполне возможно», ‒ говорит Крэнстон.

Актер продолжает: «Конечно, потребуется время, чтобы общество простило их, а они со своей стороны должны искренне раскаяться. Необходимо осознание того, что они столкнулись с глубокой психологической и эмоциональной проблемой, на исправление которой уйдут годы. Если им удастся показать нам, что они проделали работу над собой, действительно сожалеют о содеянном, готовы исправиться и не собираются оправдывать свои действия, но просят прощения, то, возможно, они получат второй шанс».

В настоящее время Спейси и Вайштейн проходят курс лечения от «сексуальной зависимости» в реабилитационном центре Meadows недалеко от города Финикс.

 


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