Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Через тернии к звездам.
9 актерских травм, вознагражденных «Оскаром»
Без лица.
12 звезд, изуродовавших себя пластическими операциями
Враг в отражении.
7 фильмов о двойниках
Да пребудет с вами сила!
12 самых впечатляющих суперспособностей
Крутые парни не танцуют.
10 лучших недавних индийских фильмов без танцев
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Фанаты виски

20.07.2017 16:15
Фанаты виски

Вышел новый бесцензурный трейлер блокбастера «Kingsman: Золотое кольцо» – второй части заводного экшена Мэттью Вона. сыграли Тэрон Эджертон, Колин Ферт, Холли Берри, Ченнинг Татум, Джулианна МурМарк Стронг, Педро Паскаль и Джефф Бриджес.

После того, как штаб-квартира Kingsman была разрушена новым злодеем по имени Поппи (Джулианна Мур), агентам Эггси и Мерлину не остается ничего иного, как обратиться за помощью к американским коллегам из аналогичной разведслужбы под названием Statesman. Переборов неприязнь, супершпионам придется найти общий язык и вместе бороться за спасение мира от надвигающегося зла.

Холли Берри воплощает образ главы ЦРУ, Педро Паскаль сыграл агента Джека Дэниелса, а Ченнинг Татум – агента Текилу. Также в касте значатся Элтон Джон, Винни Джонс и Эдвард Холкрофт.

На широких экранах шпионский боевик окажется 28 сентября.

 
 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Ролевые игрища. 9 самых странных кастинговых решений нового сезона блокбастеров (Евгений Ухов, Film.ru)
10.04.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Ролевые игрища

Примеров неудачных кастинг-решений в последние годы предостаточно, от провалов не застрахованы даже обладатели высших актерских наград. И все же создатели блокбастеров продолжают идти на риск  →
Будем жечь!. 15 неожиданных ролей, способных украсить грядущие фильмы (Евгений Ухов, Film.ru)
06.06.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Будем жечь!

Не важно, сколько денег вложено в бюджет картины, или какого уровня спецэффекты приготовлены для проекта, самую большую роль в успехе фильмов продолжают играть актеры  →

Новости по теме

17.07.2017
Порция свежих постеров кинокомикса «Kingsman: Золотое кольцо».
14.07.2017
Первый взгляд на главную злодейку из сиквела «Kingsman».
06.07.2017
Новый тизер-трейлер кинокомикса «Kingsman: Золотое Кольцо».
07.05.2017
Промо-ролик экшена «Kingsman: Золотое кольцо».
01.05.2017
Новый промо-ролик кинокомикса «Kingsman: Золотое Кольцо».

 

Свежие рецензии


Главное

Раскаленные добела
18.07
Раскаленные добела
13 самых сексуальных персонажей-блондинок
Дай миллион!
17.07
Дай миллион!
15 наиболее интересных российских проектов, которые профинансирует Минкульт
Лучшее снотворное
16.07
Лучшее снотворное
8 звезд кино, уснувших на собственных фильмах
Намек понят!
16.07
Намек понят!
10 самых сексапильных сцен, в которых герои не занимаются любовью
Королевская кровь
15.07
Королевская кровь
10 исторических прообразов героев «Игры престолов»
Лапы вверх!
14.07
Лапы вверх!
10 фильмов о войнах людей с разумными животными
Недостающие звенья эволюции
13.07
Недостающие звенья эволюции
Все фильмы франшизы «Планета обезьян» от худшего к лучшему
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

Горячая десятка. Ожидаемые фильмы октября 2014 года Горячая десятка. Ожидаемые фильмы октября 2014 года
15 запоминающихся спин-оффов 15 запоминающихся спин-оффов
10 самых крутых драк вслепую 10 самых крутых драк вслепую
15 взрослых киногероинь, «покусившихся» на подростков 15 взрослых киногероинь, «покусившихся» на подростков
7 кинофиналов, не понятых большинством зрителей 7 кинофиналов, не понятых большинством зрителей
12 актрис, получивших ученую степень 12 актрис, получивших ученую степень

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть