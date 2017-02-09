Фиби и Олден

Съемки спин-оффа «Хан Соло: Звездные войны. Истории» уже вовсю идут, и новые участники продолжают пополнять каст. Как сообщают Variety, к актерскому составу ленты присоединилась Фиби Уоллер-Бридж, снимавшаяся в недавнем сериале «Флибэг» от Amazon. Роль актрисы не называется, но известно, что для создания её героини будет использована компьютерная графика.

Режиссерами выступают Фил Лорд и Крис Миллер, а Лоуренс Кэздан и Джон Кэздан написали сценарий первого «сольника», рассказывающего о становлении Хана Соло в качестве контрабандиста, вора и негодяя, до того, как Люк Скайуокер и Оби-Ван Кеноби встретили его в Мос Эйсли.

Заглавного героя ленты сыграет Олден Эренрайк, его друга Лэндо Калриссиана – Дональд Гловер, а наставника по имени Гаррис Шрайк – Вуди Харрельсон. Главную женскую роль получила звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк. Фильм о Хане Соло невозможно представить без Чубакки, которого, скорее всего, сыграет Йонас Суотамо, уже примерявший на себя костюм вуки в «Пробуждении Силы».

Премьера блокбастера запланирована на 25 мая 2018 года.