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Фиби и Олден

09.02.2017 11:30
Фиби и Олден

Съемки спин-оффа «Хан Соло: Звездные войны. Истории» уже вовсю идут, и новые участники продолжают пополнять каст. Как сообщают Variety, к актерскому составу ленты присоединилась Фиби Уоллер-Бридж, снимавшаяся в недавнем сериале «Флибэг» от Amazon. Роль актрисы не называется, но известно, что для создания её героини будет использована компьютерная графика.

Режиссерами выступают Фил Лорд и Крис Миллер, а Лоуренс Кэздан и Джон Кэздан написали сценарий первого «сольника», рассказывающего о становлении Хана Соло в качестве контрабандиста, вора и негодяя, до того, как Люк Скайуокер и Оби-Ван Кеноби встретили его в Мос Эйсли.

Заглавного героя ленты сыграет Олден Эренрайк, его друга Лэндо Калриссиана – Дональд Гловер, а наставника по имени Гаррис Шрайк – Вуди Харрельсон. Главную женскую роль получила звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк. Фильм о Хане Соло невозможно представить без Чубакки, которого, скорее всего, сыграет Йонас Суотамо, уже примерявший на себя костюм вуки в «Пробуждении Силы».

Премьера блокбастера запланирована на 25 мая 2018 года.

 

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