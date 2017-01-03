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Финансовая победа

03.01.2017 11:10
Финансовая победа

Фантастическая лента «Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории» снова показывает отличные результаты в мировом прокате, заработав за минувший уик-энд еще 110 миллионов долларов, а также став вторым самым кассовым фильмом 2016 года по результатам сборов в США.

Суммарные сборы боевика, снятого Гаретом Эдвардсом, равняются уже 789,7 миллионам долларов, из которых $439,7 миллионов принес американский прокат. Второе место в топе бокс-офиса США снова занял мультфильм «Зверопой» ($42,8 миллиона за уик-энд), на третье же по-прежнему удерживают «Пассажиры», копилка которых пополнилась на $16 миллионов.

 

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