Фокусы Дэдшота

Отказавшись от участия в фильме «Дамбо» Тима Бертона, Уилл Смит все же может появиться в одном из будущих проектов Disney: киноадаптации «Аладдина» от Гая Ричи. Актер планирует воплотить образ Джинна, которого в оригинальном мультфильме озвучивал Робин Уильямс.

Ричи снимет фильм по сценарию Джона Огэста («Чарли и шоколадная фабрика», «Крупная рыба», «Труп невесты»), который позаимствует несколько музыкальных элементов из мультфильма 1992 года. Также сообщается, что события ленты будут представлены с помощью нелинейного повествования.

«Аладдин» продолжит линейку диснеевских игровых картин-переосмыслений классики, куда входят «Малефисента», «Золушка», а также грядущие «Король Лев», «Красавица и чудовище», «Книга джунглей 2» и «Малефисента 2».

Съемки фильма начнутся в июне в Великобритании и продлятся до начала 2018 года.