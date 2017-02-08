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Фрэнк за рулем

08.02.2017 15:30
Фрэнк за рулем

В Нью-Йорке продолжаются съемки супергеройского сериала Netflix «Каратель» из киновселенной Марвел, и в Сеть просочились новые фото со съемочной площадки. К роли заглавного персонажа вернулся Джон Бернтал.

Детали сюжета пока что не называются. В актерский состав вошли Бен Барнс, Эбон Мосс-Бакрак, Дебора Энн Уолл, Эмбер Рева, Дэниэл Уэббер, Джейсон Р. Мур, Пол Шульц, Джэйми Рэй Ньюман и Майкл Нэтансон. Шоураннером проекта назначен Стив Лайтфут – исполнительный продюсер «Ганнибала».

Премьера 6-серийного спин-оффа состоится в этом году.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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