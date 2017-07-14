Гастроли цирка

Завершились съемки военно-исторической драмы «Смертельный номер», проекта Кинокомпании «Март» по заказу Первого канала. 8-ми серийный телефильм расскажет захватывающую историю, в которой война, смерть, ужасы холокоста соседствуют с настолько мирным, ярким и радостным явлением, как цирк.

Режиссером проекта стал Олег Газе («Линия Марты»), автором сценария – Максим Белозор («Волчье солнце», «Шулер», «Жизнь и приключения Мишки Япончика»). Главную роль, директора цирка Белова, исполнил Александр Робак.

По словам создателей картины, «Смертельный номер» – это полностью оригинальная история, «гастроли советского цирка накануне Великой отечественной войны в Латвии», это вымысел автора сценария Максима Белозора, который базируется на реальных исторических событиях тех лет.

«Самым сложным в исторической картине было воссоздать исторический аспект, колорит в цирковой среде», – рассказывает режиссёр «Смертельного номера» Олег Газе. «Было важным придумать такой цирк, чтобы он и соответствовал эпохе, и смотрелся визуально привлекательней, при этом намного ярче и интересней. Мы пригласили циркового режиссёра, который помогал делать клоунские репризы, также были профессиональные жонглёры и дрессировщики, которые обучали наших героев своему искусству. Но хочу подчеркнуть, что в каждом номере участвуют наши артисты и они перевоплотились в артистов цирка с большим удовольствием.

Картина у нас по уровню сложности не простая, мало локальных сцен, где присутствует меньше, чем три артиста, в основном очень много массовых сцен, где в кадре 30 артистов и ещё столько же или больше артистов массовки, а ещё война и экспедиция в другую страну, и животные с цирком. Управлять таким масштабом задача не простая, но мы старались справиться, делали свою работу с большим удовольствием!»

«Основная тема “Смертельного номера” – это история людей. История интернациональной, совершенно аполитичной цирковой труппы, которая попадает в жернова войны, как люди пытаются с этим жить, что с ними начинает происходить. Интересны будут и сами герои, их трансформация, место действия, другой ракурс и на военные, и на происходящие, в то время события», – отмечает Александр Робак.

21 июня 1941 года артисты передвижного цирка-шапито под управлением знаменитого гипнотизера Андрея Белова (Александр Робак), выступающего под псевдонимом Великий Армандо, дают первое представление в небольшом латвийском городке. Во время исполнения номера под куполом жена Белова, воздушная эквилибристка Эльза (Анастасия Городенцева), видит среди зрителей маленькую девочку, встречается с ней глазами, теряет равновесие и падает на арену. Эта девочка – копия Маши, погибшей пять лет назад дочки Эльзы и Белова.

На следующий день начинается война. Эвакуировать цирк невозможно – у Эльзы подозрение на перелом позвоночника. Вскоре в городок входят немцы. Начинаются погромы, еврейские семьи вывозят в концлагерь, устроенный на заброшенной фабрике. Эльза – еврейка, и теперь главная цель Белова – любой ценой уберечь ее от смертельной опасности. А еще – спасти свою труппу и найти загадочную девочку, так похожую на их погибшую дочку. Какое-то время ему удается ладить с немцами, сдерживать своих циркачей, которые рвутся воевать с фашистами, но с каждым днем ситуация становится опасней – у Белова появляется личный враг, опасный и безжалостный Айварс (Владимир Селезнёв). Великий Армандо должен сделать непростой выбор - спасти только лишь жену или помочь спастись ещё и цирковым, и многим жертвам фашизма. И в этом Великому Гипнотизеру помогут не столько его уникальные способности, сколько истинно «человеческие» качества и поступки.

Фильм планируется к показу Первым каналом в телесезоне 2017-2018 года.