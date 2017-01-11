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Газ смерти

11.01.2017 14:00
Газ смерти

Французский журнал Studio Ciné Live взял интервью у актера Криса Пайна, обсудив сюжет блокбастера DC «Чудо-Женщина», а также рассказав о центральном суперзлодее фильма, подробности о котором ранее замалчивались.

«Я играю роль пилота, работающего на Союзников и шпионящего за немцами. Мой персонаж выносит с Османской базы записную книжку, полную научных формул, а затем крадет самолет и улетает оттуда, но его сбивают прямо над открытым морем», ‒ говорит Пайн.

Далее Studio Ciné Live продолжили слова актера, раскрыв личность главного антагониста ‒ Ареса: «В тех записях находится формула смертоносного газа, способного уничтожить всё человечество. Именно это и является целью Ареса ‒ бога войны. Он ревнует своего покойного отца Зевса к созданному им человечеству (хотя сам Арес и убил Зевса, заручившегося помощью Амазонок и восставшего против воинственного сына)».

Включение сюжетной линии с богом войны может сыграть фильму на руку, поскольку теперь мотивация принцессы Амазонок станет более обоснованной. Сражаться же против Ареса Диане поможет легендарный меч под названием «убийца Богов», который героиня Галь Гадот нагло стащила из оружейной амазонок. 

Режиссером эпической экшн-картины выступила Пэтти Дженкинс. В актерский состав также входят Робин РайтДэвид Тьюлис, Конни Нильсен, Дэнни Хьюстон, Елена Анайя, Юэн Бремнер и Саид Тагмауи. Сценарий написан Джеффом Джонсом и Алланом Хейнбергом по сюжету Зака Снайдера и самого Хейнберга.

На широкие экраны «Чудо-Женщина» попадет 1 июня.

 

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