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Герои поневоле

01.02.2017 12:34
Герои поневоле

Вышел музыкальный клип «Сумасшедший русский» с участием певицы Елены Темниковой и рэпера ST, снятый в стилистике фильма «Защитники». Для создания ролика использовалась не только ключевая сюжетная линия блокбастера, но и большое количество компьютерной графики.

Режиссёром клипа стал креативный продюсер «Защитников», режиссер фильма «Кома» и руководитель Argunov Studio Никита Аргунов. Оператор – Сергей Дышук. Музыкальный продюсер – Арташес Андреасян. Музыку к песне, которая носит название «Сумасшедший русский», написали Арташес Андреасян, Олег Цой, Вкитор Поплеев.  Автор слов: Александр Степанов, известный под ником ST, также выступил исполнителем песни вместе с Еленой Темниковой.

Елена Темникова: «Всегда было интересно погрузиться в мир кинематографа с музыкальной стороны своего творчества. Яркий опыт. Особенно в таком ярком фильме, который создается в нашей стране».

По сюжету, герои попадают в секретную военную лабораторию, в которой проводятся генетические опыты над животными и людьми. Эта задумка напрямую связана с сюжетом фильма, в котором действуют четыре супергероях, появившихся в результате экспериментов, проводившихся в СССР с начала сороковых годов двадцатого века.

ST: «Мне кажется, очень круто стать частью проекта "Защитники", поэтому я с огромным удовольствием принял предложение поработать над саундтреком первого русского супергеройского блокбастера. Когда увидел первый тизер фильма, то подумал, что хотел бы сыграть русского супергероя, человека-медведя. Мечты сбываются – в клипе я примерил этот образ на себя».

Согласно истории фильма, в Советском Союзе существовала строго засекреченная программа Патриот, занимавшаяся разработкой военной программы по «улучшению генома человека». От каждой советской республики были отобраны по одному яркому представителю каждой национальности, и исходя из ментальных и культурных кодов, учёные проводили эксперименты, развивающие способности каждого. Фильм «Защитники» выйдет в прокат 23 февраля.

 

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