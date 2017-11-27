Герои позади

«Лиге справедливости» не удалось продержаться в лидерах американского проката дольше недели ‒ на смену блокбастеру пришел мультфильм «Тайна Коко» от Pixar, собравший за первые выходные $49 миллионов.

Супергеройский тим-ап DC переместился на второе место топа бокс-офиса США, добавив в свою копилку ещё $40,7 миллиона. Однако лента по-прежнему лидирует на зарубежных экранах, которые принесли «Лиге» уже $309,8 миллиона. Третья строчка досталась драме «Чудо» с $22,3 миллиона (общемировые сборы ‒ $70,3 миллиона).