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Герои позади

27.11.2017 09:30
Герои позади

«Лиге справедливости» не удалось продержаться в лидерах американского проката дольше недели ‒ на смену блокбастеру пришел мультфильм «Тайна Коко» от Pixar, собравший за первые выходные $49 миллионов.

Супергеройский тим-ап DC переместился на второе место топа бокс-офиса США, добавив в свою копилку ещё $40,7 миллиона. Однако лента по-прежнему лидирует на зарубежных экранах, которые принесли «Лиге» уже $309,8 миллиона. Третья строчка досталась драме «Чудо» с $22,3 миллиона (общемировые сборы ‒ $70,3 миллиона).

 


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