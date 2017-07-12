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Герои Ваканды

12.07.2017 16:40
Герои Ваканды

Entertainment Weekly поделились большой порцией кадров из экшена «Чёрная Пантера», входящего в киновселенную Marvel. К исполнению роли титульного супергероя в фильме вернулся Чедвик Боузман

После событий фильма «Первый Мститель: Противостояние» Т’Чалла возвращается к себе на родину ‒ изолированную и технически развитую африканскую страну Ваканду, чтобы возложить на себя полномочия нового лидера. Однако вскоре Т’Чалле приходится вступить в борьбу за трон, поскольку завладеть властью над Вакандой также стремятся многочисленные фракции. Когда два противника Т’Чаллы устраивают заговор с целью уничтожить страну, Чёрная Пантера решает объединиться с агентом ЦРУ Эвереттом К. Россом и членами организации «Дора Милахе», чтобы уберечь Ваканду от втягивания в новую мировую войну.

В каст проекта вошли Уинстон ДьюкМайкл Б. ДжорданФорест УитакерДэниэл КэлууяФлоренс КасумбаАнджела БассеттЛупита НионгоДанай ГурираЛетиша РайтАтандва КаниСтерлинг К. БраунМартин Фриман и Энди Серкис. Режиссерское кресло занимает Райан Куглер, он же приложил руку к сценарию вместе с Джо Робертом Коулом.

Российская премьера «Чёрной Пантеры» ожидается 16 февраля 2018 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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