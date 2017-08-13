Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Наши в городе!
15 лучших российских зрительских фильмов XXI века
Застрявшие.
13 фильмов о людях в замкнутом пространстве
С золотой ложкой наперевес.
20 актеров, пришедших в кино обеспеченными людьми
Слуги двух господ.
20 актеров, отметившихся в комикс-экранизациях и Marvel, и DC
Гремя огнем, сверкая блеском стали….
15 самых эффектных видов кинооружия
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Голод Кулака

13.08.2017 20:00
Голод Кулака

Netflix показали финальный трейлер сериала «Защитники» ‒ кроссовера четырех телепроектов по комиксам Марвел. Премьера шоу с Чарли Коксом, Кристен Риттер, Майком Колтером и Финном Джонсом в главных ролях состоится в грядущую пятницу.

В «Защитниках» мы увидим объединение четырех супергероев из Нью-Йорка – Сорвиголовы (Чарли Кокс), Джессики Джонс (Кристен Риттер), Люка Кейджа (Майк Колтер) и Железного Кулака (Финн Джонс), уже получивших по отдельному шоу. Роль главной злодейки проекта исполнила Сигурни Уивер, также в касте значатся Элоди Юнг, Симон Миссик, Элден Хенсон, Эйка Дарвилл, Розарио Доусон, Рэйчел Тейлор, Кэрри-Энн Мосс и другие. 

 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Зло повержено?. Почему на американском ТВ закончилась эра антигероев (Евгений Ухов, Film.ru)
30.06.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Зло повержено?

Июнь – традиционное время подведения предварительных итогов сезона на американском ТВ. Американская телевизионная академия начинает формировать списки номинантов на премию «Эмми»  →
Дайджест новостей за неделю 01.05-07.05. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
07.05.2017
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 01.05-07.05

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →

Новости по теме

02.08.2017
Свежий плакат и кадры сериала «Защитники» от Marvel и Netflix.
24.07.2017
Отрывок из сериала «Защитники» с участием Сигурни Уивер.
21.07.2017
Новый промо-ролик сериала «Защитники» с участием Стэна Ли.
15.07.2017
Два постера сериалов «Защитники» и «Каратель» от Marvel.
13.07.2017
Стильный постер сериала «Защитники» от Марвел и Netflix.

 

Свежие рецензии


Главное

Я за книжку, та – бежать…
08:00
Я за книжку, та – бежать…
13 фильмов по книгам, которые считались «неэкранизируемыми»
Космические деньги
12.08
Космические деньги
10 самых дорогих неголливудских фантастических и фэнтези-фильмов
Не хочу! Не буду!
11.08
Не хочу! Не буду!
12 фильмов, подвергнутых самым нелепым зрительским бойкотам
Мы – банда!
10.08
Мы – банда!
10 лучших фильмов о преступных группировках
Скрытый дефект
08.08
Скрытый дефект
12 физических недостатков звезд, о которых вы, возможно, не подозревали
Это наш с тобой секрет…
06.08
Это наш с тобой секрет…
15 голливудских актеров с необычными кинопристрастиями
Сейчас так не снимают…
05.08
Сейчас так не снимают…
12 классических сцен, которые сегодня снять было бы невозможно
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

11 фильмов, вышедших в прокат недоделанными 11 фильмов, вышедших в прокат недоделанными
20 культовых видеоклипов, создатели которых стали большими режиссерами 20 культовых видеоклипов, создатели которых стали большими режиссерами
20 фильмов ужасов с самыми провокационными постерами 20 фильмов ужасов с самыми провокационными постерами
10 самых сексапильных экранизаций книг 10 самых сексапильных экранизаций книг
15 актеров, сыгравших в 2016-м свои худшие роли 15 актеров, сыгравших в 2016-м свои худшие роли
12 лучших сериальных персонажей, из эпизодов пробившихся в главные герои 12 лучших сериальных персонажей, из эпизодов пробившихся в главные герои

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть