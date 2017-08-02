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Единая четверка

02.08.2017 14:45
Единая четверка

Свежий постер и большая порция кадров из супергеройского сериала «Защитники» от Netflix. Премьера кроссовера четырех телепроектов Netflix по комиксам Марвел с Чарли КоксомКристен РиттерМайком Колтером и Финном Джонсом ожидается 18 августа.

В «Защитниках» мы увидим объединение четырех супергероев из Нью-Йорка – Сорвиголовы (Чарли Кокс), Джессики Джонс (Кристен Риттер), Люка Кейджа (Майк Колтер) и Железного Кулака (Финн Джонс), уже получивших по отдельному шоу. Роль главной злодейки проекта исполнила Сигурни Уивер, также в касте значатся Элоди Юнг, Симон Миссик, Элден Хенсон, Эйка Дарвилл, Розарио Доусон, Рэйчел Тейлор, Кэрри-Энн Мосс и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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