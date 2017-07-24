Финальная фаза

Netflix и Marvel выложили новый отрывок из супергеройского сериала «Защитники» с участием мадам Гао и центральной злодейки проекта Александры, сыгранной Сигурни Уивер.
В «Защитниках» мы увидим объединение четырех супергероев из Нью-Йорка – Сорвиголовы (Чарли Кокс), Джессики Джонс (Кристен Риттер), Люка Кейджа (Майк Колтер) и Железного Кулака (Финн Джонс), уже получивших по отдельному шоу. Также в касте значатся Элоди Юнг, Симон Миссик, Элден Хенсон, Эйка Дарвилл, Розарио Доусон, Рэйчел Тейлор, Кэрри-Энн Мосс и другие.
Премьера кроссовера четырех телепроектов по комиксам намечена на 18 августа.
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