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Финальная фаза

24.07.2017 14:45
Финальная фаза

Netflix и Marvel выложили новый отрывок из супергеройского сериала «Защитники» с участием мадам Гао и центральной злодейки проекта Александры, сыгранной Сигурни Уивер.

В «Защитниках» мы увидим объединение четырех супергероев из Нью-Йорка – Сорвиголовы (Чарли Кокс), Джессики Джонс (Кристен Риттер), Люка Кейджа (Майк Колтер) и Железного Кулака (Финн Джонс), уже получивших по отдельному шоу. Также в касте значатся Элоди Юнг, Симон Миссик, Элден Хенсон, Эйка Дарвилл, Розарио Доусон, Рэйчел Тейлор, Кэрри-Энн Мосс и другие. 

Премьера кроссовера четырех телепроектов по комиксам намечена на 18 августа.

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