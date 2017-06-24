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Голос Карен

24.06.2017 08:30
Голос Карен

Гвинет Пэлтроу и Дженнифер Коннелли оказались в касте блокбастера «Человек-паук: Возвращение домой»: Пэлтроу снова воплотила образ Пеппер Поттс, а Коннелли озвучила искусственный интеллект по имени Карен, встроенный в костюм Паучка.

Поработав с Мстителями в фильме «Первый мститель: Противостояние», Питер Паркер (Том Холлэнд) возвращается к обычной жизни в Квинсе с любимой тетушкой Мэй (Мариса Томей), при этом оставаясь под присмотром своего нового наставника – Тони Старка (Роберт Дауни мл.). Питер пытается привыкнуть к обыденной рутине, но ему мешает желание стать кем-то большим, чем просто дружелюбным соседом Человеком-Пауком, а также внезапно возникнувший злодей Стервятник (Майкл Китон), угрожающий уничтожить все самое ценное в жизни Паркера.

В актерский состав также входят Майкл Чернас, Джон Фавро, Зендая Коулман, Кеннет Чой, Лора Харрьер, Ангур Райс, Логан Маршалл-Грин, Боким Вудбайн, Дональд Гловер, Джейкоб Баталон, Мартин Старр и другие. Режиссером выступил Джон Уоттс («Полицейская машина»), сценарий же написали Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. Голдштейн («Каникулы»).

На российских экранах лента окажется 6 июля.

 

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