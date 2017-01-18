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Город мистики

18.01.2017 09:03
Город мистики

Режиссер М. Найт Шьямалан, создавший мистические триллеры «Шестое чувство» и «Таинственный лес», может вскоре переключиться на создание сериалов. В прошлом году Шьямалан успел поработать над телепроектом «Сосны», а недавно заявил, что был бы не прочь снять эпизод «Очень странных дел».

Поскольку Шьямалан знаком и уже успел посотрудничать с шоураннерами сериала, Мэттом и Россом Дафферами, он надеется и дальше продолжить с ними совместную работу: «Мои ребята, которые создали “Очень странные дела”, а также “Сосны”, недавно были у меня дома, и я так и сказал им: “Вы можете снова нанять меня!”».

Действие сюжета второго сезона развернется в 1984 году. Сезон станет немного длиннее и будет состоять из 9 эпизодов. Ноа ШнаппДжо Киири и Милли Бобби Браун вернутся к своим ролям. Также к касту присоединились Сэди Синк, Дакр Монтгомери, Шон Эстин, Линнеа Бертелсен и Пол Райзер.

Премьера ожидается на Netflix в этом году.

 

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