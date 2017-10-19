Горячие кулаки

Несколько фотографий со съемок второго сезона второго сезона «Люка Кейджа» с участием Майка Колтера в роли титульного супергероя и Финна Джонса, вернувшегося к образу Дэнни Рэнда / Железного Кулака.

Получив суперсилу и непробиваемую кожу в результате сорванного эксперимента, Люк Кейдж становится беглецом, стремящимся начать свою жизнь заново в современном Гарлеме. Но вскоре ему приходится выйти из тени и вступить в битву за сердце города, столкнувшись при этом со своим прошлым, которое он пытался похоронить.

Съемки продолжения шоу Netflix по комиксам Marvel продлятся до марта 2018 года, релиз намечен на вторую половину 2018-го.