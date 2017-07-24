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Готэмская семья

24.07.2017 16:50
Готэмская семья

Глава DC Films Джефф Джонс побеседовал с IGN, обсудив развитие грядущих проектов Бэт-вселенной, среди которых сольный «Бэтмен» от режиссера Мэтта Ривза и «Бэтгёрл» Джосса Уидона.

«Мы до сих пор не анонсировали даты релиза наших будущих фильмов, поскольку еще не готовы. Что же касается Бэтмена, то он теперь стал чем-то большим, чем просто Бэтменом. Мы уже достаточно давно следим за развитием его вселенной, у нас есть “Бэтгёрл”, к активной разработке которой в следующем году приступит Джосс Уидон, что очень круто, и это только начало. Сейчас к нам пришел Мэтт Ривз, занимающийся сольной картиной о Бэтмене, и мы не хотим делать то же самое, что было раньше, но стремимся построить его мир так, как это происходит в комиксах», – заявил Джонс.

Также, по словам Джеффа, сейчас он работает над сценарием сиквела «Чудо-Женщины», первые детали сюжета которого просочились в Сеть несколько недель назад.

 

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