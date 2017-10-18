Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Впадаем в детство.
12 детских фильмов, которые любят взрослые
Не просто «спасибо».
10 самых причудливых и запоминающихся речей лауреатов «Оскара»
Старики и море.
13 лучших морских киносражений 2000-х
Профессия: мордобой .
8 профессиональных рестлеров, ставших киноактерами
Первая перчатка.
12 лучших противников для Левши
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Готовая ловушка

18.10.2017 11:10
Готовая ловушка

Стал доступен дебютный отрывок из восьмой части фильма ужасов «Пила». До российских экранов продолжение популярной хоррор-франшизы с участием Тобина Белла доберется 26 октября.

По городу прокатывается волна убийств: полицейские обнаруживают всё больше тел жертв, обезображенных с особой жесткостью неизвестным маньяком. Однако полученные в ходе расследования улики прямо указывают на одного человека: Джона Крамера (Тобин Белл). Но как это возможно? Убийца, известный по прозвищу Пила, считается мертвым уже более десяти лет. Основных версий оказывается две: либо за новыми преступлениями стоит некий фанат-последователь Крамера, решивший довести кровавую миссию своего учителя до конца, либо же кто-то из правоохранительных органов, знакомый со всеми тонкостями дела маньяка-Пилы.

Также в актерском составе проекта значатся Лаура ВандервортКаллум Кит РенниХанна Андерсон, Мэтт Пассмор, Бриттани АлленМайкл БойсвертЛорен Битти и другие. Режиссерами проекта выступили братья Майкл и Питер Спириги («Патруль времени»). Сценарий написали Джош Столберг и Пит Голдфингер, работавшие над «Криком в общаге» и «Пираньями 3D».

 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Кинопремьеры месяца. Октябрь. 10 главных фильмов октября 2017 года (Борис Иванов, Film.ru)
30.09.2017
Борис Иванов, Film.ru

Кинопремьеры месяца. Октябрь

Любите заранее планировать походы в кино? Мы подготовили для вас перечень десяти самых громких октябрьских премьер. Это не хит-парад «лучших из лучших», но это ленты, которые могут...  →
Эта песня хороша, начинай сначала. 10 грядущих сиквелов, которые послужат началом перезагрузки франшиз (Евгений Ухов, Film.ru)
01.07.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Эта песня хороша, начинай сначала

Смена зрительских поколений в 2010-х Голливудом была освоена достаточно необычно – рынок фильмов наполнили сиквелы, которые на самом деле оказывались ребутами известных франшиз  →
Рискованный бизнес. 15 грядущих картин, которые могут провалиться в прокате (Евгений Ухов, Film.ru)
09.01.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Рискованный бизнес

В наступившем году нас ожидают сразу несколько больших проектов, чьи сомнительные успехи можно предсказать уже сейчас. И мы осмелимся уже сейчас выписать кое-кому «черную метку»  →
Ну-с, попилим еще!. Зачем Twisted Pictures снимает «Пилу 8» и почему она нужна (или не нужна) фанатам (Артем Заяц, Film.ru)
06.10.2016
Артем Заяц, Film.ru

Ну-с, попилим еще!

Маньяк мертв, но дело его живо: в канадском Торонто стартовали съемки хоррора «Пила: Наследие». В Сеть уже проникли первые фотографии с изображением вскрытой могилы заглавного убийцы,...  →
показать еще

Новости по теме

09.10.2017
Жуткий зарубежный постер фильма ужасов «Пила 8».
03.10.2017
Новый проморолик фильма ужасов «Пила 8».
28.09.2017
IMAX-постер фильма ужасов «Пила 8» с Тобином Беллом.
22.09.2017
Новый локализованный постер фильма ужасов «Пила 8».
16.09.2017
Порция персонажных постеров фильма ужасов «Пила 8».

 

Свежие рецензии


Главное

Говорящие с призраками
17.10
Говорящие с призраками
12 лучших «воображаемых друзей» в кино и на ТВ
Мистер «Оскар»
16.10
Мистер «Оскар»
10 лучших фильмов продюсера Харви Вайнштейна
А теперь не смотри
15.10
А теперь не смотри
13 эпизодов известных сериалов, показ которых был отменен
Счастье для всех
14.10
Счастье для всех
10 детских мультсериалов, которые обожают взрослые
А ты правда продюсер?
13.10
А ты правда продюсер?
12 актеров, которых обманом заманили в фильм
Девушки с обложки
12.10
Девушки с обложки
15 актрис с обложек Playboy
Ну очень странные дела
10.10
Ну очень странные дела
13 фантастических фильмов и сериалов, вдохновленных реальными событиями
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 киногероев, забредших в чужие фильмы 10 киногероев, забредших в чужие фильмы
17 звезд кино, занимающихся благотворительностью 17 звезд кино, занимающихся благотворительностью
10 лучших топ-моделей, ставших знаменитыми актрисами 10 лучших топ-моделей, ставших знаменитыми актрисами
10 пар голливудских знаменитостей, о которых не все знают, что они родственники 10 пар голливудских знаменитостей, о которых не все знают, что они родственники
13 самых сексуальных персонажей-блондинок 13 самых сексуальных персонажей-блондинок
12 фильмов об опасностях дальних поездок 12 фильмов об опасностях дальних поездок

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть