Говорящие вещи

В Сеть попали два промо-ролика игровой экранизации классической сказки «Красавица и Чудовище», в которые Disney включили несколько новых сцен. Главные роли в фильме исполнили Эмма Уотсон и Дэн Стивенс.

По сюжету, могущественная ведьма заколдовывает принца и его замок за его грубость и обращает принца в Чудовище. Снять заклятие и вернуть все на свои места может только искренняя любовь девушки, сумевшей разглядеть истинную красоту в глубине его сердца.

Режиссером выступил Билл Кондон, снявший ленты «Сумерки» и «Девушки мечты». Над сценарием же работал Стивен Чбоски («Хорошо быть тихоней»). В актерском составе также значатся Люк Эванс, Эмма Томпсон и озвучившие Когсворта и Люмьера Иэн МакКеллен и Юэн МакГрегор.

Премьера «Красавицы и Чудовища» запланирована нп 16 марта 2017 года.