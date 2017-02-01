Грубый помощник

Кевин Харт на первой фотографии со съемок фильма «Неприкасаемые» – ремейка популярной французской комедии «1+1». Компанию Харту составит звезда сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон.
Сюжет рассказывает о богатом аристократе, прикованном к инвалидному креслу, и его помощнике, только что освободившемся из тюрьмы, которому удается привнести в размеренную жизнь сноба дух приключений.
Режиссерское кресло занимает Нил Бергер («Области тьмы», «Иллюзионист», «Дивергент»). Адаптированную версию сценария написал Джон Хэртмер. В актерский состав также входят Николь Кидман, Амара Каран и Рэйчел Алана Хэндлер.
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