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Группа крови

01.08.2017 20:00
Группа крови

Фонд кино обнародовал список из 35 проектов, которым в 2017 году будет оказана финансовая поддержка из средств государственного бюджета. Среди них оказались сразу два фильма режиссера «Матильды» Алексея Учителя, посвященные лидеру группы «Кино» Виктору Цою и футболисту Эдуарду Стрельцову.

Ранее Учитель сообщал, что бюджет ленты о Цое составит примерно 150 миллионов рублей, из которых 90 миллионов постановщик планировал получить от Фонда кино. Однако точные суммы выделенных средств Фонд не сообщает.

Также финансовая поддержка будет оказана «Гипнозу» Валерия Тодоровского, «Большой земле» с Сергеем Безруковым, «Паркету» Александра Миндадзе, «Герою» Карена Оганесяна с Владимиром Машковым в главной роли, «Жениху-2», «Снежной королеве-4», «Волкам и овцам-2», «Белке и Стрелка-3» и другим. С полным списком можно ознакомиться здесь.

Режиссер Алексей Учитель

Режиссер Алексей Учитель

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