Наверх
Фильмы 2017 Время первых Танцы насмерть Последствия Форсаж 8 Кухня. Последняя битва Урфин Джюс и его деревянные солдаты Секретный агент Затерянный город Z Никита Кожемяка
Три шаги налево, две шаги направо.
7 необычных танцевальных сцен в кино
Есть контакт!
14 кинофильмов с несимулированным сексом
Мойте руки перед едой.
10 фильмов об эпидемиях
Вне себя.
12 фильмов о выходе из тела
Откровенный ужас.
20 фильмов ужасов с самыми провокационными постерами
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Хант в Париже

20.04.2017 13:10
Хант в Париже

Режиссер Кристофер МакКуорри, Том Круз и Генри Кавилл на съемках шестой части шпионской франшизы «Миссия: Невыполнима». Выход фильма в широкий прокат намечен на июль 2018 года.

Компанию актерам также составят Ребекка ФергюсонАлек Болдуин и Шон Харрис, вернувшиеся к своим ролям из предыдущей части, «Миссия невыполнима: Племя изгоев», и «новенькая» Ванесса Кирби («Корона», «До встречи с тобой»).

Мировая премьера шестой «Миссии» ожидается 27 июля 2018 года.

 

 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Новости по теме

15.04.2017
Ребекка Фергюсон на съемках «Миссия: Невыполнима 6».
12.04.2017
Фото со съемок «Миссия: Невыполнима 6» с Томом Крузом.
11.04.2017
Том Круз на съемках ленты «Миссия: Невыполнима 6».
08.04.2017
Том Круз на первых фото со съемок «Миссия: Невыполнима 6».
29.03.2017
Болдуин и Харрис вернутся в «Миссия: Невыполнима 6».

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

12 франшиз, прибавляющих от фильма к фильму 12 франшиз, прибавляющих от фильма к фильму
7 кинофиналов, не понятых большинством зрителей 7 кинофиналов, не понятых большинством зрителей
13 лучших драконов в кино и на ТВ 13 лучших драконов в кино и на ТВ
10 будущих западных лент с китайским участием 10 будущих западных лент с китайским участием
7 поддельных сиквелов известных картин 7 поддельных сиквелов известных картин
10 лучших фильмов о войнах с природой 10 лучших фильмов о войнах с природой

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть