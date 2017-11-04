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Хаос во власти

04.11.2017 00:50
Хаос во власти

Локализованные трейлер и постер сатирической комедии «Смерть Сталина» от режиссера Армандо Иануччи. Роль Никиты Сергеевича Хрущева исполнил Стив Бушеми, образ Георгия Маленкова воплотил Джеффри Тэмбор, а Георгия Жукова ‒ Джейсон Айзекс.

В основу сюжета картины легла одноименная французская графическая новелла за авторством Фабьена Нури, посвященная нескольким дням марта 1953-го, предшествовавшим кончине Иосифа Виссарионовича Сталина, и развернувшейся в этот период жуткой политической суматохе в верхних кругах власти СССР. После тридцати лет сурового тоталитарного режима в стране начинает царить хаос, переплетаются абсурд и опасность, интриги и предательства, страхи и тайные чаяния тех, кто метит в преемники покойного вождя.

Также в актерский состав проекта вошли Ольга КуриленкоРуперт Френд, Ричард Брэйк, Майкл Пэлин, Андреа Райзборо, Роджер Эштон-Гриффитс, Дермот Кроули, Кара ХорганПэдди Консидайн и другие.

Дата российского релиза фильма на данный момент не разглашается.

 

 
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