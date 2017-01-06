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Харли на катке

06.01.2017 16:30
Харли на катке

Марго Робби тренируется перед съемками в биографической драме «Я, Тоня», где актриса воплотит образ американской фигуристки Тони Хардинг. Спортивная карьера героини оказывается под вопросом, когда её бывший муж (Себастьян Стэн) решает устроить нападение на соперницу Тони.

Несмотря на успешную карьеру фигуристки (двадцатилетняя Хардинг стала первой женщиной, выполнившей тройной аксель в короткой программе, два тройных акселя на одном соревновании и каскад с тройным акселем), прославилась Тоня после громкого скандала с нападением на спортсменку Нэнси Керриган в 1994 году. Бывший муж Хардинг, Джефф Гиллоули, вместе с телохранителем Шоуном Экардтом нанял Шейна Стэнта сломать правую ногу Керриган, чтобы она не смогла конкурировать на зимних Олимпийских играх в Лиллехаммере. Из-за распространившихся по всему миру слухов, Хардинг вскоре оказалась в гуще криминальной истории.

Режиссерское кресло досталось Крэйгу ГиллеспиЛарс и настоящая девушка»), автором сценария выступил Стивен РоджерсP.S. Я люблю тебя»). В актерский состав также вошли Эллисон Дженни и Эми Фокс.

На широкие экраны «Я, Тоня» попадет в 2018 году.

 

 

 

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