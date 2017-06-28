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Хичкок в Готэме

28.06.2017 17:30
Хичкок в Готэме

Хотя Мэтт Ривз еще не успел приступить к активной работе над новым «Бэтменом» из-за занятости с «Планетой обезьян: Война», режиссер уже поделился с журналистами своими идеями для картины о Тёмном рыцаре, которую он планирует сделать нуарным детективом.

«Во всех своих фильмах я стараюсь использовать камеру и сторителлинг в хичкоковском стиле, то есть так, чтобы зритель буквально стал персонажем, увидел его точку зрения. У меня есть шанс сделать практически нуарную, детективную версию Бэтмена с мощным упором на его видение мира, которая, надеюсь, позволит зрителю установить тесную связь с тем, что происходит внутри его головы и сердца», – заявил Ривз.

Последнюю версию сценария написал Крис ТерриоОперация "Арго"», «Бэтмен против Супермена») на основе скрипта Бена Аффлека и Джеффа Джонса. Предполагается, что Джо Манганьелло воплотит в фильме образ суперзлодея Дэфстроука, к роли дворецкого Альфреда вернется Джереми Айронс, а Дж.К. Симмонс сыграет комиссара Джеймса Гордона. 

Точную дату релиза «Бэтмена» Warner Bros. по-прежнему не называют.

 

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