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Хозяин саванны

02.11.2017 12:30
Хозяин саванны

Walt Disney Pictures огласили полный актерский состав грядущей киноадаптации «Короля Льва». Режиссером проекта выступает Джон Фавро, ранее снявший «Книгу джунглей» и две части «Железного человека».

Итак, в каст фильма вошли: Дональд Гловер (Симба), Бейонс Ноулз (Нала), Джеймс Эрл Джонс (Муфаса), Чиветел Эджиофор (Шрам), Элфри Вудард (Сараби), Джон Оливер (Зазу), Джон Кани (Рафики), Сет Роген (Пумба), Билли Эйхнер (Тимон), Эрик Андре (Азизи), Флоренс Касумба (Шензи), Кигэн-Майкл Ки (Камари), ДжейДи МакКрэри (юный Симба) и Шахади Райт Джозеф (юная Нала).

Сюжет рассказывает о необыкновенных приключениях львенка Симбы, наследника повелителя саванны Муфасы. Коварно лишенный трона вероломным дядей Шрамом, принц Симба бежал в изгнание. Но затем Симба вернулся, чтобы свергнуть самозванца и стать тем, кем ему предназначено судьбой – могучим, мудрым и бесстрашным Королем Львом.

Над сценарием нового «Короля Льва» работал Джефф НэтансонИндиана Джонс и Королевство хрустального черепа», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»), композитором выступит Ханс Циммер.

Съемки картины уже идут в Лос-Анджелесе, мировая премьера состоится 17 июля 2019 года.

 

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