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Новости кино

Хозяин земли

23.06.2017 19:30
Хозяин земли

Дебютный трейлер эпического экшена «Легенда о Коловрате», посвященного знаменитому подвигу рязанского воеводы Евпатия Коловрата. Релиз фэнтезийного боевика запланирован на 30 ноября.

Действие сюжета разворачивается в XIII-м веке. Русь раздроблена и вот-вот падет на колени перед ханом Золотой Орды Батыем. Испепеляя города и заливая русские земли кровью, захватчики не встречают серьезного сопротивления, и лишь один воин бросает им вызов. Рязанский воевода Евпатий Коловрат возглавляет отряд смельчаков, чтобы отомстить за свою любовь и за свою родину. Его отвага поразит даже Батыя, а его имя навсегда останется в памяти народа. Воин, ставший легендой. Подвиг, сохранившийся в веках.

Режиссер проекта – дебютирующий в полном метре Иван Шурховецкий, оператор –Максим Осадчий («Сталинград», «9 рота»). Постановкой трюков занимался Александр Самохвалов из компании «Экшн Юнит» («Экипаж», «Сталинград», «Легенда №17»). Композитором фильма выступит фронтмен группы System of a Down Серж Танкян.

Роли в картине исполнили Илья Малаков, Полина ЧернышоваАлексей Серебряков, Александр Ильин-мл., Игорь СавочкинТимофей Трибунцев, Александр Цой, Юлия Хлынина, Андрей Бурковский, Виктор Проскурин и другие.

 
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