Наверх
Фильмы 2017 Тор: Рагнарёк Фиксики: Большой секрет Убийство в Восточном экспрессе Лига справедливости Коматозники Здравствуй, папа, Новый год! 2 Легенда о Коловрате
Любовная классика.
15 лучших романтических картин, проверенных временем
Очумелые ручки.
12 грандиозных декораций, выглядящих круче любой компьютерной графики
Пугающая бесконечность.
15 опасностей, таящихся в космосе
Серпентарий доктора Тарантино.
10 невидимых мостиков, связывающих фильмы Квентина Тарантино
Негаданная удача.
10 фильмов, оказавшихся лучше, чем от них ожидалось
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Хранитель очага

11.11.2017 10:00
Хранитель очага

Несколько промопостеров второго «Дэдпула» из специального номера журнала Good Housekeeping, в котором старина Уэйд Уилсон учит читателей правильно готовиться к праздникам.

Продолжение истории о ненормальном, невыносимом и неубиваемом Дэдпуле, разрушающем все стереотипы о супергероях. Бывшего наёмника, превращённого в мутанта-убийцу, ждут новые «подвиги» ‒ смесь фарса, кровопролития и безумия. Компанию Дэдпулу составят мутанты Кэйбл (Джош Бролин), Домино (Зази Битц) и Колосс со Сверхзвуковой Боеголовкой.

Также в каст вошли Джулиан Деннисон – звезда хитовой комедии Тайки Вайтити «Охота на дикарей», Джек Кеси («Штамм», «Морган»), примеривший на себя образ центрального злодея «Чёрного Тома» Кэссиди, японская поп-звезда / актриса Сиори Куцуна («Аутсайдер»), ТиДжей Миллер, Брианна Хилдебранд, Морена Баккарин, Каран Сони, Лесли Уггамс, Стефан Капичич и Эдди Марсан.

Режиссерское кресло досталось Дэвиду ЛейтчуДжон Уик»), над сценарием работали «настоящие герои» Ретт Рис и Пол Верник, а помогал им Дрю ГоддардХижина в лесу», «Сорвиголова»). 

На широких экранах продолжение супергеройского блокбастера окажется 31 мая 2018 года.

 

 

 

 


 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Дайджест новостей за неделю 10.04-16.04. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
16.04.2017
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 10.04-16.04

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Дайджест новостей за неделю 30.01-05.02. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
05.02.2017
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 30.01-05.02

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Дайджест новостей за неделю 09.01-15.01. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
15.01.2017
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 09.01-15.01

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Дайджест новостей за неделю 14.11-20.11. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
20.11.2016
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 14.11-20.11

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
показать еще

Новости по теме

09.11.2017
Появились эпичные тизер-постеры второй части «Дэдпула».
15.10.2017
Завершились съемки «Дэдпула 2» и «Людей Икс: Тёмный Феникс».
05.10.2017
Джош Бролин на свежих фото со съемок сиквела «Дэдпула».
19.09.2017
Фото со съемок второго «Дэдпула» с Джошем Бролином в роли Кэйбла.
08.09.2017
Назван режиссер ленты «Сила Икс» о команде Дэдпула и Кэйбла.

Свежие рецензии


Главное

Драку заказывали?
08:00
Драку заказывали?
10 фильмов, в которых экранные кулачные поединки вышли из-под контроля
Пленники паранойи
10.11
Пленники паранойи
10 лучших экранных детективов, где все под подозрением
Лучший сыщик с дипломом
09.11
Лучший сыщик с дипломом
8 лучших воплощений Эркюля Пуаро на экране
Темная справедливость
06.11
Темная справедливость
12 фильмов, в которых злодеи правы
Умереть не встать
05.11
Умереть не встать
10 лучших голливудских картин, в которых злодей убивает главного героя
О женщинах либо хорошо, либо ничего
04.11
О женщинах либо хорошо, либо ничего
11 звезд Голливуда, обвиненных в сексистских высказываниях
С места в карьер
03.11
С места в карьер
10 самых кассовых режиссерских кинодебютов
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

15 мелодий, увековечивших память о Джеймсе Хорнере 15 мелодий, увековечивших память о Джеймсе Хорнере
15 киноактеров в роли самих себя 15 киноактеров в роли самих себя
6 актеров, изменивших свои лица до неузнаваемости 6 актеров, изменивших свои лица до неузнаваемости
11 загадочных смертей голливудских звезд, в которых не названы виновные 11 загадочных смертей голливудских звезд, в которых не названы виновные
15 лучших хоррор-сериалов, идущих сейчас в эфире 15 лучших хоррор-сериалов, идущих сейчас в эфире
15 голливудских бисексуалок и лесбиянок 15 голливудских бисексуалок и лесбиянок

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть