Хрупкое стекло

М. Найт Шьямалан официально анонсировал создание фильма «Стекло» – сиквела «Неуязвимого» и «Сплита», в центре которого окажется персонаж Сэмюэля Л. Джексона. Брюс Уиллис, Джеймс МакЭвой и Аня Тэйлор-Джой вернутся к своим ролям.

Действие сюжета развернется после финала «Сплита». Дэвид Данн (Уиллис) начинает преследование таинственного мужчины со сверхспособностями по прозвищу Зверь (МакЭвой) и в итоге встречается с ним. Однако в дело вмешивается Элайджа Прайс (Джексон), который хранит секреты как Данна, так и Зверя / Кевина Крамба.

Шьямалан выступит в качестве режиссера и сценариста картины, а Джейсон Блум снова возьмет на себя обязанности продюсера. На широкие экраны «Стекло» попадет 18 января 2019 года.