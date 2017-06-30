Игра с ножом

Вышел дебютный трейлер фильма ужасов «Культ Чаки» – седьмой части франшизы о злобной кукле-убийце. Релиз хоррора состоится сразу на Blu-ray и DVD 3 октября.
Лента станет продолжением «Проклятия Чаки» и снова расскажет о девушке Ники, оказавшейся в лечебнице для душевнобольных преступников. За четыре года психиатры смогли убедить Ники, что это она убила всю свою семью, а вовсе не Чаки. Однажды лечащий врач девушки представляет ей новое терапевтическое «средство» – улыбающуюся детскую куклу по имени «Хороший парень». После этого по лечебнице проносится череда ужасающих смертей, поэтому Ники начинает сомневаться в своем безумии. На помощь к ней приходит Энди Барклай – враг Чаки из оригинальной «Детской игры». Однако сначала героям придется столкнуться с Тиффани, невестой Чаки, которая сделает буквально всё, чтобы спасти своего дьявольского возлюбленного.
Озвучиванием Чаки в очередной раз займетс Брэд Дуриф, его дочь Фиона Дуриф вернется к роли Ники, а Алекс Винсент снова сыграет Энди. Кукла Тиффани будет говорить голосом актрисы Дженнифер Тилли. Обязанности режиссера и сценариста возьмет на себя Дон Манчини – создатель Чаки, написавший сценарии ко всем частям франшизы.
Комментарии
Пользователи оставили 1 комментарий.
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Симпатично (насколько это уместно по отношению к фильмам данного жанра и этому конкретно), стильно и круто! Франшиза еще явно не выдохлась, что и доказало последнее "Проклятие Чаки", уверен, что и "культ..." это подтвердит. Пусть сюжет и непритязателен, предсказуем, но атмосфера страха, напряжение, а главное, голос Брэда Дурифа продолжают делать свое дело. С удовольствием схожу на этот фильм в кино: надеюсь, "Культ Чаки", в отличие от "Проклятия...", вышедшего сразу на видео, рискнут пустить хотя бы в ограниченный прокат.