Индеец Сэм

Грядущий телесериал из вселенной Людей Икс обрел первого участника каста. Блэр Редфорд, известный по участию в «Супружеском долге» и «90210: Новое поколение», исполнит в шоу роль коренного американца Сэма – упрямого лидера подпольной сети мутантов.

Сюжет сосредоточится на двух вполне обычных родителях, обнаруживающих у своих детей неординарные способности мутантов. Вынужденные скрываться от правительства, члены семьи присоединяются к подпольной организации мутантов и начинают свою борьбу за выживание. Известно, что в сериале появятся модифицированные Стражи, а сам проект будет тесно связан с основной линейкой картин о Людях Икс.

Режиссером пилотного эпизода назначен Брайан Сингер, ранее снявший четыре фильма франшизы. Шоураннером выступает Мэтт Никс, исполнительными продюсерами станут сам Сингер, Лорен Шулер Доннер, Саймон Кинберг, Джеф Лоэб и Джим Чори. Даты начала съемок и выхода на экраны не называются.