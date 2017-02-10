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Индеец Сэм

10.02.2017 13:01
Индеец Сэм

Грядущий телесериал из вселенной Людей Икс обрел первого участника каста. Блэр Редфорд, известный по участию в «Супружеском долге» и «90210: Новое поколение»,  исполнит в шоу роль коренного американца Сэма – упрямого лидера подпольной сети мутантов.

Сюжет сосредоточится на двух вполне обычных родителях, обнаруживающих у своих детей неординарные способности мутантов. Вынужденные скрываться от правительства, члены семьи присоединяются к подпольной организации мутантов и начинают свою борьбу за выживание. Известно, что в сериале появятся модифицированные Стражи, а сам проект будет тесно связан с основной линейкой картин о Людях Икс.

Режиссером пилотного эпизода назначен Брайан Сингер, ранее снявший четыре фильма франшизы. Шоураннером выступает Мэтт Никс, исполнительными продюсерами станут сам Сингер, Лорен Шулер Доннер, Саймон Кинберг, Джеф Лоэб и Джим Чори. Даты начала съемок и выхода на экраны не называются.

 

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