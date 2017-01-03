Наверх
Фильмы 2016 Новогодний корпоратив Пассажиры Дед Мороз. Битва Магов Кредо убийцы 28 панфиловцев Моана Викинг Елки 5 Изгой-один Монстр-Траки Три икса: Мировое господство
Неженское лицо.
10 фильмов о женщинах на войне
Во имя отца.
15 лучших голливудских отцов
Богоугодно.
15 фильмов, рекомендованных верующим
Работа наша такая.
10 голливудских фильмов о Голливуде
Вы не вор, вы человека убили….
15 звезд кино, обвиненных в убийстве
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Инновации Слая

03.01.2017 18:47
Инновации Слая

Недавно было объявлено, что четвертая часть «Неудержимых» всё-таки увидит свет и станет последним фильмом франшизы. Теперь и сам Сильвестр Сталлоне высказался о грядущей ленте, пообещав показать нам нечто совершенно новое.

«Мы собираемся работать на полную катушку, чтобы сделать всё наилучшим образом. У нас есть несколько великолепных идей. Уверен, что вы ждете от нас чего-то совершенного нового, и мы вам это обязательно предоставим», – написал Слай у себя в Фэйсбуке.

Одной из таких великолепных идей станет возвращение к взрослому рейтингу R, поскольку повторение печальной истории под названием «“Неудержимые 3” с рейтингом PG-13» в планы Сталлоне не входит.

Пока что никаких официальных деталей кастинга или информации о дате начале съемок не сообщается. Ранее Слай говорил о своем желании заманить в проект Клинта Иствуда или Джека Николсона.

Премьеру «Неудержимых 4» стоит ждать не ранее 2018-го года.

 

 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

План Б: Слай плюс Китай. Почему сиквел «Плана побега» имеет все шансы оказаться лучше первой части (Артем Заяц, Film.ru)
06.11.2016
Артем Заяц, Film.ru

План Б: Слай плюс Китай

Отвлечемся немного от заполонивших экран комиксовых супергероев и поговорим о следующем проекте Сильвестра Сталлоне  →
Старики-разбойники. Почему экшен-звезды не торопятся на пенсию? (Артем Заяц, Film.ru)
25.08.2016
Артем Заяц, Film.ru

Старики-разбойники

Почему «пенсионерам», из которых чуть ли не сыплется песок, удается подминать под себя работу в той сфере, которую давно следовало бы отдать молодым? Давайте разберемся  →
Несколько нехороших парней. 13 компаний с самой скверной кинорепутацией (Евгений Ухов, Film.ru)
04.08.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Несколько нехороших парней

Давно известен простой факт: хорошо сыгранный злодей стоит десятка положительных персонажей. А что, если злодей у вас в фильме не один, а их сразу несколько и сложились эти негодяи в один большой...  →
Кинословарь: Трудности перевода. Как локализуют названия фильмов в России (Артем Заяц, Film.ru)
06.05.2016
Артем Заяц, Film.ru

Кинословарь: Трудности перевода

Мы привыкли жаловаться на российских локализаторов, переводящих заголовки иностранных фильмов подчас настолько ужасно, что пропадает желание идти в кинотеатр (что, если весь перевод такой корявый?)  →
Из бомжей в звезды. 10 голливудских знаменитостей, которые в прошлом были бездомными (Борис Иванов, Film.ru)
24.04.2016
Борис Иванов, Film.ru

Из бомжей в звезды

Жизнь голливудского актера переменчива. Сегодня ты мечтаешь о «кушать подано» и живешь в машине-развалюхе, потому что не можешь заплатить даже за крохотную комнатушку, а завтра тебя...  →
показать еще

Новости по теме

22.12.2016
«Неудержимые 4» станут последней частью франшизы.
01.11.2016
Сталлоне сыграет в сиквеле «Плана побега».
29.04.2016
Сталлоне сыграет в сериале «Омерта».
08.03.2016
Ли Бинбин предложили сыграть в «Неудержимых 4».
07.03.2016
Сталлоне сыграет в «Стражах галактики 2»?

Свежие рецензии


 


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

20 самых сексапильных девушек Джеймса Бонда 20 самых сексапильных девушек Джеймса Бонда
15 удивительных фактов из жизни Кристофера Ли 15 удивительных фактов из жизни Кристофера Ли
12 самых дорогих предметов кинореквизита 12 самых дорогих предметов кинореквизита
60 ранних профессий голливудских звезд 60 ранних профессий голливудских звезд
10 самых запоминающихся откровенных сцен в сериалах 10 самых запоминающихся откровенных сцен в сериалах
15 самых красочных авиакатастроф в кино 15 самых красочных авиакатастроф в кино

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть