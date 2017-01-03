Инновации Слая

Недавно было объявлено, что четвертая часть «Неудержимых» всё-таки увидит свет и станет последним фильмом франшизы. Теперь и сам Сильвестр Сталлоне высказался о грядущей ленте, пообещав показать нам нечто совершенно новое.

«Мы собираемся работать на полную катушку, чтобы сделать всё наилучшим образом. У нас есть несколько великолепных идей. Уверен, что вы ждете от нас чего-то совершенного нового, и мы вам это обязательно предоставим», – написал Слай у себя в Фэйсбуке.

Одной из таких великолепных идей станет возвращение к взрослому рейтингу R, поскольку повторение печальной истории под названием «“Неудержимые 3” с рейтингом PG-13» в планы Сталлоне не входит.

Пока что никаких официальных деталей кастинга или информации о дате начале съемок не сообщается. Ранее Слай говорил о своем желании заманить в проект Клинта Иствуда или Джека Николсона.

Премьеру «Неудержимых 4» стоит ждать не ранее 2018-го года.